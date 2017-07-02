مصرع وإصابة 14 شخصًا في تصادم بين سيارة ميكروباص وملاكي بالشيخ زايد

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون في حادث تصادم بالشيخ زايد، و أمر اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بنقل الضحيتين والمصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة لتولى التحقيق .

كان اللواء مصطفى عصام نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر،قد تلقي بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة الشيخ زايد وعلي الفور انتقل رجال المرور بإشراف اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة ، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخري ملاكي أثر اختلال عجلة القيادة بيد سائق الميكروباص ، مما تسبب في مصرع أسامة حامد، وطارق محمد وأصيب 12 آخرون من ركاب الميكروباص بينما تهشمت السيارة الملاكي ، وقام رجال المرور برفع أثار الحادث ،وتولت النيابة التحقيق.