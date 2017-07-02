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بالفيديو.. إليسا: "تصبح علي خير" من أهم الأفلام اللي قدمها تامر
اليسا

بالفيديو.. إليسا: "تصبح علي خير" من أهم الأفلام اللي قدمها تامر

2017-07-02 10:13:10

نشر الفنان تامر حسني ، فيديو له وبصحبته الفنانة اللبنانية “إليسا”، وذلك أثناء تسجيلهم أغنية “وراء الشبابيك” من فيلمه الجديد “تصبح علي خير”.

يدور الفيلم في إطار كوميدي رومانسي تشويقي، عن مهندس ناجح وثري يدعى حسام الخديوي، ولكنه يعاني في اﻵونة اﻷخيرة من مشاكل في حياته الطبيعية فيلجأ إلي حياة بديلة من خلال جهاز جديد يُدخله في عالم الأحلام.

“تصبح علي خير” بطولة تامر حسني، درة، نور، مي عمر، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي .

One of the purest souls i've ever met habebty elissa may god shower u with success more and more @elissazkh

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on

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