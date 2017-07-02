نشر الفنان تامر حسني ، فيديو له وبصحبته الفنانة اللبنانية “إليسا”، وذلك أثناء تسجيلهم أغنية “وراء الشبابيك” من فيلمه الجديد “تصبح علي خير”.

يدور الفيلم في إطار كوميدي رومانسي تشويقي، عن مهندس ناجح وثري يدعى حسام الخديوي، ولكنه يعاني في اﻵونة اﻷخيرة من مشاكل في حياته الطبيعية فيلجأ إلي حياة بديلة من خلال جهاز جديد يُدخله في عالم الأحلام.

“تصبح علي خير” بطولة تامر حسني، درة، نور، مي عمر، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي .