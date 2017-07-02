أكدت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ، انتظام عمليات صرف المعاشات لليوم الثانى على التوالى من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وكذلك ماكينات الصراف الآلي (A.T. M ) ، وقد بلغ عدد من قاموا بصرف مستحقاتهم حتى الآن 700 ألف مواطن بإجمالي مبلغ 900 مليون جنيه ، و مازالت عمليات الصرف مستمرة ، ويتم متابعتها لحظة بلحظة.

و أوضحت والي - في تصريحات صحفية له اليوم - أن حصيلة صرف المعاشات من خلال بنك ناصر بلغت 8 ملايين جنيه وذلك من خلال شبكته للصراف الآلي (ATM) بينما بلغت حصيلة اليوم الأول أمس ” السبت ” من جميع شبكات البنوك العاملة في مصر من خلال شبكة شركة بنوك مصر ما قيمته 22 مليون جنيه.

ويواصل بنك ناصر وجميع فروع البنوك الأخرى اليوم ” الأحد” صرف المعاشات من خلال شبكة فروعه ال 93 المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وذلك إعتبارا من السابعة صباحا.

جدير بالذكر أن جميع البنوك و مكاتب البريد ومنافذ الصرف التابعة للهيئة كانت قد بدأت عمليات صرف المعاشات لأصحابها و للمستحقين السبت الأول من يوليو بدلا من اليوم العاشر من الشهر - كما كان معتادا - وذلك للتيسير على المستفيدين و بالزيادات التي أقرتها الحكومة بواقع 15% بحد أدنى 150 جنيها ، و بحد أقصى 551 جنيها ، و بإجمالي تكلفة للزيادة بلغت 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها نحو 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق .