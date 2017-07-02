قدم الفنان أحمد السقا، الشكر لفريق العمل الذى شارك معه فى فيلم “هروب اضطرارى” بعد تحقيقه نجاحا باهرا.

وقال السقا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “يعجز لسانى عن شكر كل السادة النجوم الذين شرفت بالعمل معهم ف فيلم هروب اضطرارى... والشكر كل الشكر لزملائي ضيوف الشرف..الذين جاءوا بمنتهى الحب للمشاركة... شكرا. احمد خالد موسي. محمد سيد بشير ايناس عبدلله. باهر رشيد وهيثم حسنى. عمرو ماكجيفر اندروماكنزى وعصام السقا.. واخيرا ندى والاستاذ محمد السبكى... وكل تمنياتى لزمايلى بالنجاح يا رب فغرضنا جميعا إعلاء شأن السينما المصرية وامتاع جمهور صنعنا بعد الله.. احمد صلاح السقا.. هناك كثيرين لم اذكرهم ولكن ليس معنى ذلك انى غفلتهم ولكن هم سر الصناعة”.