تنظر قيادة وزارة الدفاع الأمريكية في إمكانية استئناف العمليات العسكرية في أفغانستان، بهدف القضاء على مسلحي “طالبان” وعناصر “شبكة حقاني” هناك، وفق ما أفادت به قناة “NBC”.

ونقلت القناة عن مصادر لها، أمس السبت، أن البنتاجون والبيت الأبيض يقومان في الوقت الحالي بإعادة النظر في الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان وأن هربرت ماكماستر، مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، يشارك في هذه العملية مشاركة نشطة.

وبحسب المصادر، يتلخص أحد المقترحات المتوقع تقديمها للرئيس دونالد ترامب في شهر يوليو/تموز الجاري، بناء على نتائج عملية إعادة النظر، في استئناف العمليات ضد حركة “طالبان” و”شبكة حقاني” المتطرفتين.

ويتواجد في أفغانستان حاليا، وفقا للبيانات الرسمية، حوالي 13 ألف جندي من قوات التحالف الدولي، بمن فيهم نحو 8.4 ألف جندي وضابط أمريكي، يتخصصون أساسا في تدريب القوات الحكومية الأفغانية أو يعملون كمستشارين عسكريين لديها.

وتشير قناة “NBC” إلى أن القوات الأمريكية تركز جهودها في الوقت الحالي على توجيه ضربات إلى مسلحي تنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين، ولا تقصف مواقع “طالبان” إلا في حالات نادرة.

وكانت وسائل إعلام أفادت سابقا بأن إدارة الرئيس ترامب تنظر في إمكانية إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان، حيث تتكبد القوات الحكومية، التي يزيد قوامها عن 300 ألف جندي، خسائر بشرية جسيمة، أما مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة فتقلصت من 72% في نهاية العام 2015 إلى 57% في نهاية العام الماضي.