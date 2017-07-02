ضمت الأمم المتحدة قطاع المنظمات غير الحكومية اتحاد “المبدعين العرب” والمؤسسات التابعة له إلى عضويتها، ليكون الاتحاد عضوا استشاريا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

وقال الإذاعي أحمد نور الرئيس العام لاتحاد المبدعين العرب ومؤسساتة - في تصريح للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن القرار تضمنه تقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية في دورتها المستأنفة لعام 2017 في نيويورك من 22-31 مايو،و يوم12يونيو 2017،إثر دراسة ومناقشات استمرت عامين متتاليين.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي للدور الفعال للاتحاد على مدار 16 عاما مضت في ربط الثقافات بين أبناء الوطن العربي،وإقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات وخدمة المجتمع المدني وحوار الحضارات، ونشر وعي الملكية الفكرية وإقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لتنمية مهارات العرب في العديد من المجالات الثقافية والإعلامية والرياضية وغيرها.

ولفت نور إلى أن اعتماد اتحاد ” المبدعين العرب” وضمه إلى عضوية الأمم المتحدة ماهو إلا تتويجا لجهد دام أكثر من 16 عاما ورسالة عربية حملناها منذ بدء العمل الفعلي، حيث أخذنا على عاتقنا أن يكون هناك كيان عربي معنيا بتضافر الثقافات العربية وإذابة الحدود بين أبناء الوطن العربي، وخصوصا الذين يبدعون منه في كافة المجالات الثقافية والإعلامية والرياضية وحتي الإبتكارية، كما أخذنا أيضا على عاتقنا أن يكون الاتحاد هو البيت العربي الفعلي لكل مبدعي الوطن العربي.

جدير بالذكر أن اتحاد”المبدعين العرب” ينبثق منه عدة مؤسسات متخصصة في العديد من المجالات وهي(اتحاد الإعلاميين العرب– اتحاد الرياضيين العرب– اتحاد سفراء الشباب العرب) وغيرها من المؤسسات التي يمتلكها الاتحاد ملكية فكرية ومسجلة طبقا لقانون 82 لسنة 2002 .