 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 10:15 صباحاً
روابط سريعة
وزير خارجية ليبيا في الحكومة المؤقتة: لا مكان للإرهابيين في الحل السياسي
وزير الخارجية الليبي محمد الدايري

وزير خارجية ليبيا في الحكومة المؤقتة: لا مكان للإرهابيين في الحل السياسي

2017-07-02 09:58:31
متابعات

أكد محمد الدايري وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني أنه لا مكان للإرهابيين في الحل السياسي الذي ستفضي إليه الأوضاع الحالية في ليبيا.

وقال الديراي، في تصريح خاص لقناة روسيا اليوم، إن زيارته حاليا إلى موسكو تندرج في إطار انفتاح روسيا على الأطراف السياسية والعسكرية كافة في ليبيا.

وأضاف محمد الدايري إن السلطات الروسية تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف في ليبيا، مؤكدا أن روسيا تسعى إلى إيجاد أرضية ملائمة للتفاهم والاتفاق بين كل الأطراف ما عدا الإرهابيين.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3