وزير خارجية ليبيا في الحكومة المؤقتة: لا مكان للإرهابيين في الحل السياسي

أكد محمد الدايري وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني أنه لا مكان للإرهابيين في الحل السياسي الذي ستفضي إليه الأوضاع الحالية في ليبيا.

وقال الديراي، في تصريح خاص لقناة روسيا اليوم، إن زيارته حاليا إلى موسكو تندرج في إطار انفتاح روسيا على الأطراف السياسية والعسكرية كافة في ليبيا.

وأضاف محمد الدايري إن السلطات الروسية تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف في ليبيا، مؤكدا أن روسيا تسعى إلى إيجاد أرضية ملائمة للتفاهم والاتفاق بين كل الأطراف ما عدا الإرهابيين.