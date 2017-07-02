أفادت مصادر عسكرية يمنية، بمقتل 122 حوثيا وإصابة 54 آخرين خلال معارك الجيش الوطني اليمني لتطهير جبهة صرواح بمحافظة مأرب من عناصر ميليشيات الحوثيين وحليفها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح .

وقالت المصادر- وفقا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد “إن عدد ضحايا الانقلابيين - في إشارة للحوثيين - خلال المعارك بلغ 122 قتيلا، وما لا يقل عن 54 مصابا ، بينهم قيادات ميدانية في الجماعة مثل القيادي أمين الخوربي، وقائد اللواء “312” العميد حسين السقاف، وقائد جبهة صرواح مبارك المشن، والعقيد حسين راجح الذي يعد أبرز قيادات الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح.

وأشارت إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة مكّنت قوات الجيش الوطني في طوق صنعاء بالمنطقة الثالثة في صرواح من الالتقاء مع القوات الشرعية في المنطقة السابعة، لافتة إلى أن هذا التقدم يتيح تحرير مدخل العاصمة من الجهة الشرقية.