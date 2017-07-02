قال الفنان أحمد كمال إنه قرأ رواية “واحة الغروب” للكاتب بهاء طاهر حوالي 12 مرة لدرجة أنه يكاد يكون قد حفظها قبل أن يشارك في مسلسل بنفس الاسم عرض في رمضان الماضي.

وأضاف كمال – في حوار مع النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط: “استعديت للدور بقراءة كتاب “واحات مصر” للأثري الراحل أحمد فخري وكذلك الكثير من الكتابات عن واحة سيوة.

ولفت إلي أن المخرجة كاملة أبو ذكري هي من رشحته لدور “الشيخ يحيى” لأنها كانت تود أن تحول الرواية إلي مسلسل أوفيلم منذ صدور العمل الأدبي عام 2006 ، وأنها تحضر لهذا العمل منذ عامين”. موضحا أن العمل يعد الأصعب لأنه يتناول أحداثا تاريخية ومعظم مشاهده تم تصويرها في الصحراء في ظروف مناخية قاسية مثل البرد والحر.

وأوضح كمال أن ساعات التصوير كانت طويلة للغاية ومرهقة لدرجة أن الممثلين كانوا يصورون مشاهدهم لمدة قد تصل إلي يوم ونصف يوم دفعة واحدة، وقال: “العمل مغامرة فنية فقد تكلف بناء ديكور مدينة سيوة 30 مليون جنيه وهذا يحسب لشركة الإنتاج”.

وأكد أن المخرجة كاملة أبو ذكري بذلت مجهودا ضخما لكي يخرج هذا العمل الفني للنور كما اشتركت في كتابة المسلسل مع المؤلفين مريم نعوم وأحمد بدوي وهالة الزغندي، موضحا أن الوقت كان ضيقا لإنجاز هذا العمل الضخم.

وقال كمال “يحسب للمؤلفين أنهم أضافوا بعض الشخصيات مثل شخصيتي “صديقة” و”خديجة” للمسلسل وكذلك ابتكروا مواقف كثيرة لم تكن موجودة في الرواية”.

وأضاف أن أكثر ما أعجبه في الرواية هو قوة ودقة اللغة العربية الفصحى التي استخدمها وأتقنها وأبدع فيها الكاتب المصري بهاء طاهر ، مشيرا إلي أن عمله في الدوبلاج لأفلام “والت ديزني” وكذلك المسرحيات باللغة العربية الفصحى ساعده كثيرا في أداء السرد الذي تضمنه المسلسل وكان بالفصحى.

أما عن أكثر ما أعجبه في شخصية “الشيخ يحيى”، فقال: “تلك الشخصية هي لمحارب قديم فشل في التمرد علي التقاليد السائدة والبالية التي يجب أن يتم تغييرها في وجهة نظري وأنا كفنان أسعى للتغيير فالفن الجيد يسعي للتجديد “.

وشدد الفنان أحمد كمال علي أن الفنانة الأردنية ركين سعد،التي جمعتهما الكثير من المشاهد، هي ممثلة مجتهدة ومتفانية و”مقاتلة” -علي حسب وصفه - فهي قدوة للشباب لأنها مخلصة في عملها فهي لا تكل ولا تمل من العمل و التحضير للشخصية التي تؤديها، وتعرضت للإصابة والضرب كثيرا خلال تصوير المسلسل.

وأوضح أنه يقيس نجاح الدور الذي يلعبه بإشادات مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي له ومن خلال الجمهور الذي يقابله في الأماكن العامة والمداخلات التليفونية بالبرامج التليفزيونية التي يظهر فيها.

وأكد كمال أنه يستمتع بالعمل مع المخرج دواد عبد السيد فقد اشترك معه في العديد من الأفلام مثل “الكيت كات” و “أرض الخوف” و “رسائل البحر”، قائلا إن :”داود يقدم أدوارا إنسانية عميقة في أفلامه التي وصفها بالعالم الخاص”.

وعن المخرجين الذين يود التعامل معهم، قال الفنان أحمد كمال إنه يرغب في التعاون مع محمد ياسين و محمد شاكر خضير وسامح عبد العزيز ومحمد علي وتامر محسن، لافتا إلي أنه يحب أداء الشخصيات المركبة التي تعاني ضغوطا كثيرا في أحداث العمل الفني الذي يشترك فيه.

يذكر أن الفنان المصري أحمد كمال هو من مواليد الخمسينيات من القرن الماضي واشترك في العديد من الأفلام منها “قدرات غير عادية” و”أسماء” و”الكيت كات”وكذلك في مسلسلات “حارة اليهود” و “فرح ليلى” و”ذات”.