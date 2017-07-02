قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث هاتفيا اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ولم يذكر البيت الأبيض، الذي أعلن عن المحادثات في بيان يومي، تفاصيل بشأن موضوعها. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الساعة 0800 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين).

تأتي محادثات ترامب مع الزعيمين قبيل اجتماع لزعماء مجموعة العشرين في هامبورج في ألمانيا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وعقد ترامب قمة مع شي في أبريل نيسان. ويركز الرئيس الأمريكي على محاولة العمل مع الصين لزيادة الضغط على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية التي تمثل تهديدا للولايات المتحدة وحليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.

والتقى الرئيس الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن في البيت الأبيض يوم الجمعة ومن المقرر أن يعقد اجتماعات ثنائية مع شي وآبي ومون خلال قمة العشرين.