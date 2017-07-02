أشادت الناقدة الفنية ماجدة موريس بأداء 14 فنانا وفنانة في سباق الدراما الرمضانية لهذا العام ساهموا بتألقهم في نجاح أعمالهم الدرامية، مشيرة إلي أن مجموعة من الفنانين جذبوا انتباه الجمهور ببراعتهم في تجسيد أدوارهم بإطلالتهم المميزة.

وقالت موريس -في حوار مع النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الدراما الرمضانية لهذا العام شهدت تألق كل من الفنانين ياسر جلال، خالد النبوي، كريم عبد العزيز، أمير كرارة، ظافر العابدين، محمد فراج، إياد نصار، منة شلبي، نيللي كريم، زينة، هند صبري، وحنان مطاوع، صابرين، والنجمة يسرا، لافتة إلي أن عددا أخر من الفنانين لم يظهر بالشكل المتوقع في أعمالهم الدرامية رغم نجوميتهم.

وعن أبرز الأعمال الدرامية المتميزة في السباق الرمضاني لهذا العام، أثنت ماجدة موريس، على مستوى مجموعة من الأعمال الدرامية تتميز بالسيناريو المحكم والحوار الصادق والتراكم الطبيعي للمشاهد والبناء القوي لكل شخصية درامية، و من بينها مسلسل “واحة الغروب”، الذي تدور أحداثه خلال نهاية القرن الـ19، فبعد فشل الثورة العرابية، تقوم السلطات بنقل ضابط بوليس إلي واحة سيوة،ليتوقف العمل عند منطقة من مصر لا يعلم الأغلبية العظمى من الشعب عنها شيئا، والخصوصية التي يتميز بها أهل الواحة.

وأشارت إلي أن مسلسل “هذا المساء” يعد من أفضل الأعمال الدرامية المهمة هذا العام، لأنه يشرح ويحلل بالتفاصيل بعض الأمور المهمة في مجتمعاتنا، وبالتحديد التعامل مع التكنولوجيا، وإلي أي مدى من الممكن أن تؤدي لارتكاب أعمال غير مشروعة،لافتة إلي أن العمل تناول موضوعا جديدا وقضية تطول كل الطبقات، إلي جانب أن المسلسل يتميز بالتصوير الرائع.

وأضافت موريس أن مسلسل “لأعلى سعر” يعد من الأعمال الدرامية المتميزة أيضا والذي يتناول قصة زواج يبدو ناجحا،لكنه يمر بتراكمات طفيفة تحوله إلى صراع شرس يخرج معه الشر الكامن داخل النفوس البشرية، لافتة إلي أن العمل يلقي الضوء على فترات غير متوازنة تعيشها المرأة، وكيف يستطيع الأخر استغلال تلك الفترات،كما يتناول تفاصيل كثيرة للأسرة وأهمية دور وتوافق الأم والأب.. وأن المرأة لا يجب أن تكتفي بجزء من النجاح لأنه في لحظة ما من الممكن أن يسرق منها كل شئ”.

وأوضحت أن مسلسل “ظل الرئيس” يعد حالة جيدة، فيها إتقان في التصوير واستخدام الإضاءة والموسيقى بشكل متميز.. إلي جانب أن المخرج كان مسيطرا على أدواته وقادرا على إحداث تناغم بين كل العناصر وموفقا في اختياراته للأبطال، كما حافظ على الايقاع، وكان له أسلوبه الخاص في تقديم بطل العمل “ياسر جلال”.

وأشارت الناقدة الفنية إلي أن كل من مسلسلات “الجماعة2”، “حلاوة الدنيا”، “كلابش” و”الزيبق” كانت من الأعمال المتميزة، على الرغم من أن العمل الأخير اهتم بالجوانب الاجتماعية التي تم الإطالة فيها وتأخر البدء في العملية الجاسوسية للحلقة 25، وتقديم تفاصيل ممكن تكون غير مهمة لشخصيات عندها دور أهم، مشيرة إلي أن النجم كريم عبد العزيز يتمتع بخفة ظل وجاذبية شديدة، وأدى دوره في العمل بشكل جيد.

وعن الأعمال الكوميدية هذا العام،ترى ماجدة موريس أن مسلسلات “خلصانة بشياكة”، “في لالا لاند”، “ريح المدام”، “قطن وشاش” و”هربانة منها” كانت أقل من المتوقع، وخلت من الموضوع الذي يخرج منه الموقف الكوميدي، لافتة إلى أن تلك الأعمال افتقدت للسيناريو المحكم والتطور وتراكم الأحداث”، كما أن اختيارات الملابس في مسلسل “خلصانة بشياكة” غير موفقة وأسلوب التعبير مبالغ فيه وليس له علاقة بالكوميديا، كما أن مسلسل”هربانة منها” لم يأخذ الوقت الكافي للتحضير.