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شاهد.. والد غريق نادي الإعلاميين: "ابني توفي نتيجة الإهمال"
غريق

شاهد.. والد غريق نادي الإعلاميين: "ابني توفي نتيجة الإهمال"

2017-07-02 09:43:15
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هاجم والد “إسلام” غريق حمام السباحة بنادي الإعلاميين بمحافظة 6 أكتوبر ، إدارة النادي لتسببهم في مقتل نجله، مؤكدا أنه توفي نتيجة الإهمال.
وأضاف والد الغريق خلال لقائه ببرنامج “إنفراد” المعروض على فضائية “العاصمة”، أن إدارة نادي الإعلاميين عرضوا عليه رشوة مقابل التنازل عن حق نجله.
وقال والد الطفل إسلام: “مفيش حقوق إنسان في مصر ، إحنا دمنا بيروح هدر”، لافتا إلى أن إدارة النادي لم تحضر عزاء نجله.



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