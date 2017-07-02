تسببت الأمطار الغزيرة، في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية فى أجزاء من الصين، وتشريد آلالاف الأشخاص.

كما أدت تبعات الأمطار الغزيرة، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء، إلى إجلاء السكان من الأماكن التى غمرتها المياه، وذكرت سلطات مكافحة الفيضانات، فى مقاطعة أن الأمطار الغزيرة التى بدأت تهطل على المنطقة.