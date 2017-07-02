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بالصور.. إجلاء العشرات فى الصين بسبب الفيضانات
إجلاء العشرات فى الصين بسبب الأمطار الغزيرة

بالصور.. إجلاء العشرات فى الصين بسبب الفيضانات

2017-07-02 09:38:21
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تسببت الأمطار الغزيرة، في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية فى أجزاء من الصين، وتشريد آلالاف الأشخاص.

كما أدت تبعات الأمطار الغزيرة، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء، إلى إجلاء السكان من الأماكن التى غمرتها المياه، وذكرت سلطات مكافحة الفيضانات، فى مقاطعة أن الأمطار الغزيرة التى بدأت تهطل على المنطقة.

إجلاء العشرات فى الصين بسبب الأمطار الغزيرة

إجلاء العشرات فى الصين بسبب الأمطار الغزيرة

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