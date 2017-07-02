يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بفندق الماسة بمدينة نصر.

يحضر المؤتمر 30 سيدة مصرية من الناجحات في الخارج ممن يمتلكن تجارب علمية وحياتية، وشاركن في صياغة حياة أفضل لبلاد المهجر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن المؤتمر ترجمة عملية لإعلان الرئيس السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية، كما أنه نموذج للتعاون بين الوزارة والمجلس القومى للمرأة صاحب مبادرة “التاء المربوطة”.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة إن الربط بين مؤتمر مصر تستطيع ومبادرة التاء المربوطة يؤكد ضرورة الاهتمام بمشاركة المرأة وتمكينها من المساهمة في اتخاذ القرارات ورسم مستقبل الوطن.

وتشمل فعاليات المؤتمر في اليوم الأول 3 جلسات تناقش الأولى محاور المرأة وصنع القرار، وتتحدث فيها الدكتورة سحر نصر، والدكتورة غادة والي، والدكتورة هالة السعيد والسفيرة نبيلة مكرم وزيرات الاستثمار والتضامن والتخطيط، والهجرة، ونادية عبده محافظة البحيرة، بالإضافة إلى 4 سيدات من الناجحات في الخارج هن: جيهان جاد من فرنسا سفيرة مصر لدى المجلس الأوروبي للمواطنة، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، ومنى شندى قائد للصواريخ في البحرية الأسترالية، أول مستشار إستراتيجي للشئون الثقافية الإسلامية لرئيس البحرية الأسترالية الملكية، والدكتورة آن على عضو مجلس النواب الأسترالى وهى من أكثر 100 شخصية مؤثرة في أستراليا، ونورهان بدر مستشارة وزارة العدل الهولندية، عضو الجبهة الوطنية للمصريين في الغرب، ويدير الجلسة الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي.

وتناقش الجلسة الثانية عبر محور الرعاية الصحية: خدمات فعالة للمجتمع، وتجمع كلا من الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور أحمد عماد وزيرا التعليم العالي والصحة والدكتور شريف أبو النجا من مستشفى 57357.

كما تتحدث في الجلسة كل من مارى حنا أستاذة التخدير، وأمانى حسنين استشارى العلاج الطبيعى، وهالة سالم نائب رئيس لجنة حزب الوفد في أمريكا وعضو الجمعية المصرية والأمريكية للصيدلة، ودعاء الأنصاري أستاذ العلاج الطبيعى بجامعة ملبورن، ويدير الجلسة الإعلامي عمرو الكحكي.

أما الجلسة الثالثة فتناقش محور التحول إلى الإنتاج ويحضرها اللواء محمد العصار وطارق قابيل وزيرا “الإنتاج الحربى” و”التجارة والصناعة”، وتتحدث فيها هدى المراغى أول عميدة لكلية الهندسة في جامعة ويندسور، وحسناء عيطوى كبير مهندسين وخبيرة التطوير المستمر ومراقبة الجودة، والدكتورة أميرة النقلى أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة لينكولن، والدكتورة رحاب النمر استشارى أمن المعلومات وهندسة الإبداع الرقمي بشركة HP، والدكتورة إيمان غنيم مدير معمل الأبحاث للاستشعار عن بعد في جامعة نورث كارولينا ويلمينجتون، ورئيس تحرير المجلة الدولية لتطبيق الاستشعار عن بعد، ويدير الجلسة الإعلامي أحمد فايق.