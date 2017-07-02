"بلومبرج" حول الأزمة القطرية: الأسوأ لم يأت بعد

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في تقرير لها عن الأزمة القطرية أن الأسوأ لم يأت بعد، فالدول الخليجية لا تزال تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق عباب البحر، ولم ...