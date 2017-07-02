 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 10:20 صباحاً
روابط سريعة
اليوم .. الزمالك في مواجهة مصيرية أمام كابس يونايتد
تدريبات الزمالك في زيمبابوي

اليوم .. الزمالك في مواجهة مصيرية أمام كابس يونايتد

2017-07-02 09:18:57
متابعات

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على فريق كابس يونايتد الزيمبابوي لمواجهته في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة تحت شعار “حياة أو موت” من أجل الفوز بنقاط المباراة الثلاث، خاصة وأن الفريق الأبيض تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين نظيفين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3