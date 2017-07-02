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جيش النظام السوري يطلق عملية عسكرية في "التنف" - فيديو
الجيش السوري

جيش النظام السوري يطلق عملية عسكرية في "التنف" - فيديو

2017-07-02 09:21:13
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شنت قوات الجيش السوري عملية عسكرية جديدة على منطقة التنف الحدودية ضد قوات الجيش الحر المعارض.

ونشرت شبكة “روبتلي” مقاطع فيديو من العملية العسكرية التي انطلقت أمس بالأسلحة الثقيلة والمدرعات.

وتهدف العملية إلى إخراج الجيش الحر المعارض من المنطقة بعدما تم عزل قواته عن المستشارين الأمريكيين في التنف وذلك بسبب تمكن الجيش السوري وقوات الحشد الشعبي الشيعية في العراق من الوصول للحدود العراقية السورية في وقت واحد وقطع الطريق على فصائل المعارضة.



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