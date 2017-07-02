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بالفيديو .. "مانويل جوزيه" يروى موقف اعتذاره لإسلام الشاطر أمام زوجته
اسلام الشاطر

بالفيديو .. "مانويل جوزيه" يروى موقف اعتذاره لإسلام الشاطر أمام زوجته

2017-07-02 09:40:05
متابعات

قال البرتغالي الكابتن مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إنه كان بينه وبين الكابتن إسلام الشاطر، موقف فى إحدى المباريات وعنفه بين الشوطين.

وأضاف جوزيه خلال حواره في برنامج ملعب الشاطر المذاع على قناة “المحور”، أن ما حدث بينه وبين الشاطر خلال إحدي مباريات الفريق الأفريقية بكوت ديفوار ، كان فيه تعسف، لافتا أن اللاعب تقبل الأمر دون اعتراض.

وأوضح، أنه استغل تواجد اللاعب وزوجته بمطعم أحد الفنادق بعد ذلك وتقدم له باعتذار أمام زوجته قائلا:”تأسفت له عن معاملتي له”.

وأكد مانويل جوزيه، أنه تعامل مع جميع لاعبي الأهلي بأسلوب واحد دون تفرقة بين لاعب وآخر وكان صديق الجميع.

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