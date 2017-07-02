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اليوم .. وزارة المالية تطرح 13 مليار جنيه أذون خزانة
البنك المركزى المصرى

اليوم .. وزارة المالية تطرح 13 مليار جنيه أذون خزانة

2017-07-02 09:39:13
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ13 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.3 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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