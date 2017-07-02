أفادت وزارة الداخلية الروسية بمصرع 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح في حادث اصطدام شاحنة بحافلة في جمهورية تتارستان الروسية.

وقالت وكالة “سبوتنيك” إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة سامارا إلى مدينة إيجيفسك، وذكرت مديرية الطوارئ المحلية في وقت سابق عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 بجروح، وتم نقل كل المصابين إلى مستشفى محلي.

وجاء في بيان لمديرية الطوارئ أنه “عند الساعة 00:40 بتوقيت موسكو، يوم 2 يوليو ورد نبأ وقوع حادث مروري على بعد 9 كيلومترات عن مدينة زاينسك لشاحنة “كاماز” وحافلة ركاب “نيوبلان”، حيث انقلبت الحافلة على الطريق ونشوب حريق بعد ذلك”.

وتم إخماد الحريق، ويشارك في عملية الإغاثة 35 شخصا و10 قطع من المعدات، ويعمل فريق التحقيق في مكان الحادث لمعرفة أسبابه.