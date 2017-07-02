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البرتغال يواجه المكسيك في مباراة تحديد المراكز بكأس القارات
مباراة البرتغال - منتخب البرتغال

البرتغال يواجه المكسيك في مباراة تحديد المراكز بكأس القارات

2017-07-02 09:16:38
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يلتقي اليوم المنتخب البرتغالي نظيره منتخب المكسيك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن منافسات بطولة كأس العالم للقارات المقامة حاليا في روسيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين اليوم في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب أرينا بالتيكا الدولي بمدينة موسكو الروسية.

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