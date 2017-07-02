يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، جلسة مباحثات مع وفد من الكونجرس الأمريكي، الذي يضم روجر ويكر، رئيس لجنة السياسة والأمن بمجلس النواب الأمريكي.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات “المصرية – الأمريكية” سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، لا سيما على الصعيدين البرلماني والأمني، فضلا عن تعزيز الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل للتصدي لخطر الإرهاب، الذي يأتي على رأس التحديات الخطيرة التي يتعرض لها الشرق الأوسط والعالم.