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تونس تعلن زيادة أسعار البنزين وبعض المنتجات البترولية
سولار وبنزين

تونس تعلن زيادة أسعار البنزين وبعض المنتجات البترولية

2017-07-02 09:12:48
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أعلنت كل من وزارتي الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والصناعة والتجارة التونسية فى بيان رسمي مشترك اليوم عن زيادة أسعار البنزين وبعض المنتجات البترولية الأخرى.

واكد البيان الصادر أنه سيتم إدخال تعديلات على أسعار البيع للمواطنين لبعض المواد البترولية اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أنه قد تبقى أسعار المواد البترولية الأخرى دون تغيير مراعاة للقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل.

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