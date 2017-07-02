استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، في أنقرة، فيما رأى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن هناك بعض المؤشرات على إمكانية التوصل إلى نتيجة بشأن الأزمة الخليجية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية ووكالة أنباء “الأناضول” الرسمية أن أردوغان استقبل العطية في مقر حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، واستمر الاجتماع بينها قرابة الساعة ونصف الساعة، بحضور وزير الدفاع التركي فكري إشيق.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن “هناك بعض المؤشرات على إمكانية التوصل إلى نتيجة بشأن الأزمة الخليجية هذا هو الانطباع الذي لمسناه من مباحثات رئيس جمهوريتنا مع نظيره الأمريكي السيد ترامب أمس، وكذلك التصريحات الصادرة عن الزعماء الأوروبيين، ومبادرات أمير الكويت في الخليج”.

وأضاف قالن: “نحن متفقون على ضرورة مواصلة جهودنا من أجل اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه”. وتابع بالقول إن “زيارة وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع إلى تركيا، كان مخططا لها من قبل، وإنه جرى بحث الخطوات التي من شأنها حل الأزمة عبر المفاوضات”.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن “التوتر لا يخدم مصلحة أي جهة في المنطقة”. وأضاف: “قدمنا الرسائل اللازمة للسعودية والبحرين والإمارات وللدول الأخرى في مباحثاتنا حول ضرورة خفض التوتر في أسرع وقت ممكن”، وفقا لما نقلته “الأناضول” وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، إن قائمة المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، “صُممت لتُرفض”. ومن بين هذه المطالب أن تقوم قطر على الفور بإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي يجري بناؤها حاليًا، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية”.