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نائب رئيس مجلس الشورى العماني يصل القاهرة لبحث دعم التعاون
راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى العمانى

نائب رئيس مجلس الشورى العماني يصل القاهرة لبحث دعم التعاون

2017-07-02 09:18:07
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وصل إلى القاهرة اليوم الأحد راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى العمانى قادما على رأس وفد من مسقط فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات.

ويلتقى نائب رئيس مجلس الشورى العمانى خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون خاصة فى المجالات البرلمانية إلى جانب إستعراض آخر تطورات الوضع فى المنطقة.

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