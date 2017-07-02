أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقدامى المحاربين في حفل في مركز كنيدي في واشنطن، أمس السبت، كان أشبه بتجمع انتخابي سياسي قبل أيام من عطلة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو.

واستغل ترامب كلمته لتوجيه انتقادات لوسائل الإعلام مجددا وسعى لبث الحماس بين المتدينين في قاعدته السياسية، مشيرا إلى أن العملة الأميركية مكتوب عليه “نثق في الرب”.

وقال “منذ توقيع إعلان الاستقلال قبل 241 عاما.. أكدت أمريكا دائما أن الحرية تأتي من خالقنا. حقوقنا يمنحها لنا الرب ولا يمكن لأي قوة على الأرض أبدا أن تأخذ منا تلك الحقوق”.

ونظم ترامب تجمعات على غرار الحملات الانتخابية بانتظام خلال شهوره الأولى في السلطة، وأطلق حملة إعادة انتخابه مبكرا بشكل لم يسبقه إليه أي رئيس في المنصب في التاريخ الحديث.

وشملت استراتيجيته للتواصل مع مؤيديه انتقاد وسائل الإعلام، إذ وجه مرة أخرى انتقادات قاسية للصحافة في تصريحاته.

وقال “الإعلام الزائف يحاول إسكاتنا.. لكننا لن نسمح لهم”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأضاف “الإعلام الزائف حاول منعنا من الوصول إلى البيت الأبيض. لكنني أنا الرئيس”.