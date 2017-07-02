حدث في مثل هذا اليوم 2 يوليو.. فرنسا تجري أول تجربة نووية

1777: منع الاستعباد والرق في ولاية فيرمونت الأمريكية لتصبح أول ولاية تمنعه على أراضيها.

1819: بريطانيا تصدر قرار يمنع بموجبه تشغيل الأطفال.

1853: جيش الإمبراطورية الروسية يغزو الدولة العثمانية معلنا بداية حرب القرم.

1881: اطلاق النار على الرئيس الأمريكي “جيمس جارفيلد” وأدى هذا الحادث لوفاته في 19 سبتمبر.

1917: اليونان تعلن الحرب على إسبانيا في الحرب العالمية الأولى.

1940: الزعيم النازي “أدولف هتلر” يصدر أوامره لقادته العسكريين بوضع الخطط لغزو الجزر البريطانية.

1964: الرئيس الأمريكي “ليندون جونسون” يوقع على قانوني الحقوق المدنية والحقوق السياسية، ويعتبر قانون الحقوق المدنية أحد أهم القوانين في تاريخ الولايات المتحدة وبخاصه بالنسبة لنضال الزنوج من أجل الحصول على حقوقهم كاملة كمواطنين في الدولة الأمريكية.

1966: فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها وذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي.

1976: اعلان الوحدة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية المنفصلتين منذ 1954 وإعلان قيام جمهورية فيتنام الاشتراكية.

1979: عقد أول اجتماع للجنة القدس في مدينة فاس المغربية.

1990: تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى انهياره ووفاة 1426 حاج.

1992: تعيين “علي كافي” رئيسا للجزائر وذلك بعد اغتيال “محمد بوضياف”.

2000: اختيار “فيسينتي فوكس” رئيسا للمكسيك ليكون أول مكسيكي يعتلي هذا المنصب من حزب معارض منذ أكثر من 70 سنة.

2002: “ستيف فوسيت” يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي.

2004 : منتدى الآسيان الإقليمي يقبل انضمام باكستان لتكون بذلك الدولة رقم 24 في المنتدى.

2009: ملك الأردن “عبد الله الثاني بن الحسين” يعين نجله الأكبر الأمير الحسين وليا للعهد وذلك بعد خمس سنوات من عزله لأخيه “حمزة بن الحسين” من ولاية العهد.

2013: وفاة فوزية ابنة “فؤاد الأول” ملك مصر وإمبراطورة إيران.