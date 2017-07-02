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قتلى وجرحى في هجوم انتحاري بدمشق
صورة اولية لانفجار دمشق 21-10

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري بدمشق

2017-07-02 08:28:33
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قال التلفزيون الرسمي السوري، إن مهاجما انتحاريا فجر نفسه فى ساحة التحرير بوسط دمشقـ اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأضاف أن المهاجم الانتحارى كان داخل إحدى ثلاث سيارات ملغومة كانت تلاحقها السلطات، وذكر التلفزيون أن السلطات دمرت السيارتين الأخريين فى موقع آخر فى غرب دمشق.

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