أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادثة إلقاء مادة حارقة على فتاة مسلمة وابن عمها باعتبارها “جريمة كراهية”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأحد عن الشرطة قولها إنها حصلت على معلومات جديدة بشأن حادثة العنف المروعة وهو ما يعني تعاملها مع الحادثة كجريمة كراهية.

وأشارت إلي أنها تبحث عن شخص مشتبه به يدعى جون توملين 24 عاما وتطالبه بتسليم نفسه للتحقيق معه، محذرة المواطنين والمقيمين من الاقتراب منه.

من جانبه، قال نيل ماثيوز القائم بأعمال رئيس التحقيقات إن التحقيق يتواصل بسرعة أكبر وفريقي مستمر في بحث عدد من الخيوط للعثور على توملين.

وأُلقيت مادة حارقة على كل من رشام خان وجميل مختار أثناء جلوسهما في سيارة بمنطقة بيكتون شرقي لندن مؤخرا، فيما قالت خان إنها لا تود أن يزيد الهجوم من حالة الشقاق بين الناس.