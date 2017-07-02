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الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل
درجات-الحرارة

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

2017-07-02 08:04:40
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قال وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن يستمر هذا الارتفاع في درجات الحرارة وفي نسبة الرطوبة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف سعودى فى تصريح له، أنه من المتوقع أن يبدأ الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية يوم الخميس القادم.

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