أكد خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، أن بنزين “95” خارج نطاق خطة الدعم منذ عام 2012.

وقال عثمان، فى لقائه مع الإعلامى عمرو أديب على قناة “ON E” إنه لو تم رفع سعر بنزين “95” عن السعر الأخير فلن يجد إقبالا عليه، منوها أن استهلاك البنزين ارتفع من 3 ملايين إلى 7 ملايين طن فى 10 سنوات، بسبب كثرة الاستهلاك ودخول مركبات جديدة للسوق أبرزها “التوكتوك”.

وأضاف، أن الكارت الذكى لم يتم تطبيقه لعدم وجود مساعدة فى الانتهاء منه والعمل به، مؤكدا أن هناك اجراءات مشددة على السيارات التى تدخل البلاد من الحدود لعدم تهريب المواد البترولية.