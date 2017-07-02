مانويل جوزيه: "عماد متعب مبيتعاملش كويس في الأهلي" - فيديو2017-07-02 07:55:52
قال مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادى الأهلى، إن اللاعب محمد أبو تريكة يستحق عمل مباراة تكريم له بحضور الجمهور لكى يودعوه فيها.
وأضاف جوزيه، فى لقائه مع الكابتن إسلام الشاطر على فضائية “المحور”، أن عماد متعب لا يتعامل بشكل لائق، فلاعب مثله لا يصح أن يلعب عشر دقائق فى نهاية كل ماتش، فليس من العدل أن تتم معاملته بهذا الشكل، منوها أن الأهلى كان لديه عصام الحضرى والذى من المحتمل أن يكون أفضل حارس فى التاريخ.
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