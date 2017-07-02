دعا الأمير السعودي تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية، إلى تقديم مسؤولي النظام في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أن إيران هي “أكبر راعٍ للإرهاب في العالم.”

جاءت تصريحات الفيصل في كلمة ألقاها أمام مؤتمر المعارضة الإيرانية السنوي في باريس، حيث أضاف أن المرشد السابق الخميني “سعى إلى تصدير الثورات والانقلابات في المنطقة،” وكان يقتل ويعتقل مخالفيه بحجة معاداة الإسلام، متابعًا بأن المرشد الحالي علي خامنئي “قام بتأسيس ميليشيات في المنطقة لضمان استمرار ولاية الفقيه”.

ودعا إلى تقديم خامئني والمسؤولين في إيران للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ما قال إنها “جرائم” ارتكبوها في حق الشعب الإيراني الذي اعتبره “الضحية الأولى” للنظام في طهران.