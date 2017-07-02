ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة : يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان للمشاركة في أعمال قمة تجمع الفيشجراد الذي يضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا إلى جانب المجر .

القاهرة : تبدأ فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

كفر الشيخ : يقوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات بزيارة إلى محافظة كفر الشيخ يتفقد خلالها أعمال التطوير والتحديث لمبني السنترال الرئيسي بمدينة كفر الشيخ ويشمل مكاتب خدمة العملاء وتحصيل الفواتير.

القاهرة : يقوم رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار بزيارة تفقدية لمعسكر (قادة المستقبل) لطلاب الجامعة، وذلك بمقر المعسكر بملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطلبة.

القاهرة : تبدأ فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان ولمدة يومين لمناقشة دور ومسئوليات مؤسسات التوعية التعليمية والإعلامية والثقافية والدينية في مواجهة التطرف وخطاب الحض على الكراهية والإرهاب .

المنيا : يقام قداس الأربعين لشهداء حادث المنيا الإرهابي الذي وقع في شهر مايو الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 28 شخصا وإصابة آخرين .

القاهرة : تنظم وزارة الطيران المدني مؤتمرا صحفيا للأفغانية شيستا ويز، أصغر قائدة طائرة في العالم، والتي وصلت القاهرة علي طائرتها الخاصة (الأحلام سوار) قادمة من اليونان.