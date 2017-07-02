وافق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على إعارة مصطفي فتحي للتعاون السعودي مقابل مليون و400 ألف دولار أي حوالي 25 مليون جنيه مصري مع وضع بند في التعاقد يقتضي بأحقية شراء الفريق السعودي للاعب بعد انتهاء الإعارة مقابل 3.6 مليون دولار.

وكان مرتضى منصور عقد اجتماعا مع محمد شيحة وكيل اللاعبين، للتفاوض حول إعارة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق الأبيض، للتعاون السعودي ، وانتهى الاجتماع بالموافقة على إعارة اللاعب.

وأخطر شيحة مسئولي التعاون السعودي بموافقة مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة على إتمام الصفقة.