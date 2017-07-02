 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 08:28 صباحاً
روابط سريعة
الزمالك يوافق على إعارة مصطفى فتحي للتعاون السعودي مقابل 25 مليون جنيه
مصطفى فتحي

الزمالك يوافق على إعارة مصطفى فتحي للتعاون السعودي مقابل 25 مليون جنيه

2017-07-02 07:42:46
متابعات

وافق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على إعارة مصطفي فتحي للتعاون السعودي مقابل مليون و400 ألف دولار أي حوالي 25 مليون جنيه مصري مع وضع بند في التعاقد يقتضي بأحقية شراء الفريق السعودي للاعب بعد انتهاء الإعارة مقابل 3.6 مليون دولار.
وكان مرتضى منصور عقد اجتماعا مع محمد شيحة وكيل اللاعبين، للتفاوض حول إعارة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق الأبيض، للتعاون السعودي ، وانتهى الاجتماع بالموافقة على إعارة اللاعب.
وأخطر شيحة مسئولي التعاون السعودي بموافقة مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة على إتمام الصفقة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3