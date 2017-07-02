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إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "رأس غارب ـ الغردقة"
انقلاب-ميكروباص

إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "رأس غارب ـ الغردقة"

2017-07-02 07:34:03
أ ش أ

أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق (رأس غارب ـ الغردقة) ، مساء اليوم السبت ، وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام وإحدى المستشفيات الخاصة.

تلقى مدير عام الإسعاف بالبحر الأحمر الدكتور بدوي سعيد إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف بوقوع حادث بالكيلو 60 بطريق (رأس غارب ـ الغردقة ) ، فإنتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام وإحدى المستشفيات الخاصة ، وأخطرت أجهزة الأمن للتحقيق في الحادث.

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