تناولت الصحف الصادرة اليوم الأحد، عددا من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي ، وجاء في مقدمتها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تنفيذ برنامج الإصلاح الأقتصادي والتوسع في شبكات الحماية المجتمعية .

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” الرئيس : تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية .. أقدر حجم معاناة المواطنين وأثق فى وعيهم لتجاوز هذه المرحلة ” قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أهمية المضى قدما فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ، ومواصلة الحكومة لجهودها من أجل خفض عجز الموازنة بالتوازى مع التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية ، مشيرا إلى أن قرار رفع أسعار المحروقات الأخير ، يأتى فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إقراره مشددا على أن ثقته فى أن وعى المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات هو الذى سيمكن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذى تستحقه .

وتحت عنوان ” الحكومة : لا زيادة بسعر الخبز المدعم أو تذاكر المترو والسكك الحديدية ” قالت الصحيفة أن مركز معلومات مجلس الوزراء نفى ما تردد عن ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم عقب زيادة أسعار الوقود ، حيث قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، والتأكد أنه لا مساس بسعر رغيف الخبرز المدعم الذى يباع بـ 5 قروش ،ونفى تحميل أصحاب البطاقات التموينية الزيادة فى أسعار نقل السلع المدعمة ، حيث أكدت وزارة التموين أنه لن يتم تحميل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة أى زيادات .

كما نفى مركز معلومات الوزراء فى تقرير له أمس ما يتردد بشأن وجود زيادة فى أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتوريد الغاز الطبيعى للمصانع ، حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية .

وبعنوان ” شكرى يبحث فى أديس ابابا تطورات سد النهضة ” قالت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكرى عقد أمس جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الأثيوبى وركنا جيبيو على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى العاصمة الأثيوبية أديس ابابا والتى تناولت مجمل العلاقات المصرية - الأثيوبية فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتى المصب وقد أتفق الجانبان على البدء فى الإعداد لإجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين ، وكذلك الإتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الإستثمارى الثلاثى لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث .

وفي صحيفة “الأخبار” وتحت عنوان ” البنا يعرض استراتيجية مصر الزراعية بروما” قالت الصحيفة أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى غادر القاهرة متجها إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة فى فعاليات مؤتمر وزراء الزراعة للأتحاد الأوروبى والإتحاد الإفريقى وقال وزير الزراعة أنه من المقرر أن يشارك أيضا فى أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” فاو” .

وتحت عنوان ” إقبال كثيف على قافلة الأزهر الطبيه في الصومال “قالت الصحيفة أن قافلة الأزهر الطبيه الإغاثية إلى دوله الصومال شهدت إقبالا كثيفا والتي تتضمن الكثير من التخصصات الطبية المختلفة مثل الأطفال والباطنة والجراحة والعظام والتخدير والأنف والأذن والحنجرة والجلدية وتستمر القافلة حتى 9 يوليو الجاري .

وفي صحيفة “الجمهورية” وتحت عنوان ” السيسى : نحرص على ترسيخ دولة القانون .. واحترام مؤسسة القضاء .. قمة مصرية – مجرية غدا لتعزيز التعاون الثنائى وجذب الاستثمارات ” قالت الصحيفة إن رؤساء الهيئات القضائية الجدد القاضى مجدى محمود طه أبوالعلا رئيس محكمة النقض والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارة رشيدة محمد انور فتح الله رئيس هيئة النيابة الادراية أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح أمس.

وأعرب الرئيس عن خالص التقدير لرؤساء الهيئات القضائية السابقين ، مشيرا إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفان فى تحميل المسئولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون .

وأكد الرئيس أن المكرمين كانوا بمثابة القدوة المشرفة ومثالا يحتذى به فى إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه الخير للوطن ، مشيدا بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصرى .

وبعنوان “رئيس الوزراء : مجموعة عمل لمراجعة مسودة قانون الاستثمار” قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وجه أمس بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون لتحقيق التوافق التام على البنود التي تضمنتها اللائحة.