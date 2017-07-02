تصريحات السيسي حول برامج الإصلاح الاقتصادي تتصدر اهتمامات صحف القاهرة2017-07-02 07:31:51
تناولت الصحف الصادرة اليوم الأحد، عددا من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي ، وجاء في مقدمتها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تنفيذ برنامج الإصلاح الأقتصادي والتوسع في شبكات الحماية المجتمعية .
ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” الرئيس : تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية .. أقدر حجم معاناة المواطنين وأثق فى وعيهم لتجاوز هذه المرحلة ” قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أهمية المضى قدما فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ، ومواصلة الحكومة لجهودها من أجل خفض عجز الموازنة بالتوازى مع التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية ، مشيرا إلى أن قرار رفع أسعار المحروقات الأخير ، يأتى فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إقراره مشددا على أن ثقته فى أن وعى المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات هو الذى سيمكن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذى تستحقه .
وتحت عنوان ” الحكومة : لا زيادة بسعر الخبز المدعم أو تذاكر المترو والسكك الحديدية ” قالت الصحيفة أن مركز معلومات مجلس الوزراء نفى ما تردد عن ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم عقب زيادة أسعار الوقود ، حيث قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، والتأكد أنه لا مساس بسعر رغيف الخبرز المدعم الذى يباع بـ 5 قروش ،ونفى تحميل أصحاب البطاقات التموينية الزيادة فى أسعار نقل السلع المدعمة ، حيث أكدت وزارة التموين أنه لن يتم تحميل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة أى زيادات .
كما نفى مركز معلومات الوزراء فى تقرير له أمس ما يتردد بشأن وجود زيادة فى أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتوريد الغاز الطبيعى للمصانع ، حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية .
وبعنوان ” شكرى يبحث فى أديس ابابا تطورات سد النهضة ” قالت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكرى عقد أمس جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الأثيوبى وركنا جيبيو على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى العاصمة الأثيوبية أديس ابابا والتى تناولت مجمل العلاقات المصرية - الأثيوبية فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتى المصب وقد أتفق الجانبان على البدء فى الإعداد لإجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين ، وكذلك الإتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الإستثمارى الثلاثى لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث .
وفي صحيفة “الأخبار” وتحت عنوان ” البنا يعرض استراتيجية مصر الزراعية بروما” قالت الصحيفة أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى غادر القاهرة متجها إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة فى فعاليات مؤتمر وزراء الزراعة للأتحاد الأوروبى والإتحاد الإفريقى وقال وزير الزراعة أنه من المقرر أن يشارك أيضا فى أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” فاو” .
وتحت عنوان ” إقبال كثيف على قافلة الأزهر الطبيه في الصومال “قالت الصحيفة أن قافلة الأزهر الطبيه الإغاثية إلى دوله الصومال شهدت إقبالا كثيفا والتي تتضمن الكثير من التخصصات الطبية المختلفة مثل الأطفال والباطنة والجراحة والعظام والتخدير والأنف والأذن والحنجرة والجلدية وتستمر القافلة حتى 9 يوليو الجاري .
وفي صحيفة “الجمهورية” وتحت عنوان ” السيسى : نحرص على ترسيخ دولة القانون .. واحترام مؤسسة القضاء .. قمة مصرية – مجرية غدا لتعزيز التعاون الثنائى وجذب الاستثمارات ” قالت الصحيفة إن رؤساء الهيئات القضائية الجدد القاضى مجدى محمود طه أبوالعلا رئيس محكمة النقض والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارة رشيدة محمد انور فتح الله رئيس هيئة النيابة الادراية أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح أمس.
وأعرب الرئيس عن خالص التقدير لرؤساء الهيئات القضائية السابقين ، مشيرا إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفان فى تحميل المسئولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون .
وأكد الرئيس أن المكرمين كانوا بمثابة القدوة المشرفة ومثالا يحتذى به فى إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه الخير للوطن ، مشيدا بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصرى .
وبعنوان “رئيس الوزراء : مجموعة عمل لمراجعة مسودة قانون الاستثمار” قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وجه أمس بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون لتحقيق التوافق التام على البنود التي تضمنتها اللائحة.
-
صحيفة الجزيرة تعتذر عن مقال "الملك سلمان"
اعتذرت صحيفة “الجزيرة” السعودية، عن المقال الذي نشرته للكاتب رمضان العنزي، وتضمن مغالاة في مدح الملك سلمان، الذي وجَّه بالقبض على كاتبه، ومحاسبة الصحيفة. وقالت ...Sat, 01 Jul 2017 21:13:40 GMT
-
الشمس تتعامد على"حتحور" في عيد حورس
قادت الصدفة مصورة بلجيكية، ورفيقتها الباحثة في علوم المصريات، إلى اكتشاف ظاهرة فلكية جديدة، بمعبد دندرة، بمحافظة قنا بصعيد مصر. وعرضت المصورة البلجيكية المقيمة ...Sun, 02 Jul 2017 03:05:57 GMT
-
بكري: الجيش حمى البلاد من حرب أهلية
احتفل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”، معتبرا اياها انتصار لإرادة الشعب المصري. وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 10:22:54 GMT
-
بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
-
لتشجيع القراءة.."بتانة" تطلق مسابقة "حصاد الكتب"
أطلقت مؤسسة “بتانة” الثقافية، مبادرة “حصاد الكتب”، بهدف التشجيع على القراءة، حيث يقوم كل متسابق بقراءة كتاب وفهمه جيدا، ثم تقديم ملخص له في حدود ألفي كلمة، وتقدم ...Sun, 02 Jul 2017 01:49:13 GMT
-
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يلغي دورة 2017
أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش إلغاء دورة 2017 من المهرجان السينمائي الأبرز في المغرب والتي كان من المقرر إقامتها في ديسمبر القادم. وقالت المؤسسة في بيان ...Sun, 02 Jul 2017 01:49:13 GMT
-
رسلان: أثيوبيا تتبع الأسلوب الإسرائيلي في محادثات سد النهضة
قال الباحث في الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، هاني رسلان، إن تصريحات وزير الخارجية، سامج شكري، لنظيره الإثيوبي بأن مصر متضررة من سد النهضة ليست ...Sat, 01 Jul 2017 21:29:23 GMT
-
هذه رسالة عضو المجلس المصري للشئون الخارجية للرئيس السيسي
وجه عضو المجلس المصري للشئون الخارجية الدكتور، وليد عوف، رسالة إلى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قائلاً له،: “أنا مواطن مصري أعطى صوته لِشخصكم الكريم، بكل اعتزاز ...Sat, 01 Jul 2017 21:26:24 GMT
-
إطلاق سراح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت
أطلق الأحد سراح رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت الذي سجن لمدة سنة وأربعة اشهر بتهمة الفساد، بحسب ما افاد احد صحفيي وكالة فرانس برس. ترأس أولمرت (71 عاما) ...Sun, 02 Jul 2017 05:19:18 GMT