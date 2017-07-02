كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المنطقة العربية ستكون على موعد بعد غروب شمس اليوم الأحد وبداية الليل، مع انتظام القمر، وكوكب المشترى، ونجم السماك الأعزل، ألمع نجم ضمن نجوم السنبلة، فى مثلث سماوى رائع يمكن مشاهدته بالعين المجردة.

وسيكون كوكب المشترى ألمع من السماك الأعزل فى هذا المثلث، ويمكن ملاحظة أن القمر قد غير موقعه مقارنة بأمس الأول الجمعة 30 يونيو، بالنسبة للسماك الأعزل والمشترى وذلك نتيجة لحركة القمر فى مداره حول الارض نحو الشرق بقبة السماء بمعدل حوالى نصف درجة بالساعة أو حوالى 13 درجة كل يوم.

وأشارت إلى أنه من خلال استخدام تلسكوب صغير أو منظار ثنائى العينية مثبت على حامل ثلاثى الأرجل؛ يمكن رؤية تضاريس سطح القمر الرئيسية، إلى جانب قرص كوكب المشترى وأقماره الأربعة الكبيرة التى تسمى أقمار “جاليلو”.

وسيكون القمر خلال بضعة أيام قد ابتعد نحو الشرق بالنسبة للمشترى والسماك الأعزل بقبة السماء، متجها نحو نجم قلب العقرب وكوكب زحل.