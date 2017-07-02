جنايات سوهاج تحكم اليوم على 79 إخوانيًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تصدر محكمة جنايات سوهاج، حكمها اليوم الأحد على 79 إخوانيًا، منهم 7 محبوسين، بعد اتهامهم بحيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بقضية “المكتب الإدارى”.

ومن المقرر حضور المتهمين من محبسهم تحت حراسة أمنية مشددة، بإشراف اللواء أيمن عثمان رئيس مباحث مجمع المحاكم بسوهاج.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد عبد العال إسماعيل، وحسن قنديل، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ترجع أحداث القضية إلى 2015 عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج للمتهمين؛ تهم الانضمام لجماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.