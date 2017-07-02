 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 08:32 صباحاً
روابط سريعة
انتهاء فترة عمل كوبلر كرئيس لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر

انتهاء فترة عمل كوبلر كرئيس لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا

2017-07-02 07:18:54
متابعات

وجه الألماني مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم المنتهية ولايته في ليبيا، مساء السبت رسالة مصورة بمناسبة انتهاء فترة عمله رسمياً وتكليف اللبناني غسان سلامة خلفا له.

وتقدم كوبلر بالشكر لليبيين، معرباً عن امتنانه لحفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم وتصميمهم، وكذلك التضحيات التي قدّموها، وقال “إن الأحلام لن تتحول إلى حقيقية بين عشية وضحاها، ولهذا يجب أن لا تذهب كل التضحيات التي قُدِمت هباءً”.

وأكّد كوبلر أن الاتفاق السياسي الليبي موجه للمرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الذي قال “إنه لا يمكن معالجة كل الحقوق إلا من خلاله”.

وحول إمكانية تغيير أو تعديل الاتفاق السياسي الذي وقع نهاية عام 2015 بين الفُرقاء الليبيين، قال كوبلر “يمكنكم التخلي عن الاتفاق السياسي والعودة إلى المفاوضات من جديد لسنة أخرى، ربما لفترة أقصر أو أطول، ولكن أيضاً بإمكانكم الاستناد إليه وإعادة تشكيله لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لليبيا”، مؤكداً على وقوف الأمم المتحدة الدائم إلى جانب الشعب الليبي، كما فعلت سابقاً أثناء مسيرة استقلاله وتأسيس الدولة الليبية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3