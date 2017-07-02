وجه الألماني مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم المنتهية ولايته في ليبيا، مساء السبت رسالة مصورة بمناسبة انتهاء فترة عمله رسمياً وتكليف اللبناني غسان سلامة خلفا له.

وتقدم كوبلر بالشكر لليبيين، معرباً عن امتنانه لحفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم وتصميمهم، وكذلك التضحيات التي قدّموها، وقال “إن الأحلام لن تتحول إلى حقيقية بين عشية وضحاها، ولهذا يجب أن لا تذهب كل التضحيات التي قُدِمت هباءً”.

وأكّد كوبلر أن الاتفاق السياسي الليبي موجه للمرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الذي قال “إنه لا يمكن معالجة كل الحقوق إلا من خلاله”.

وحول إمكانية تغيير أو تعديل الاتفاق السياسي الذي وقع نهاية عام 2015 بين الفُرقاء الليبيين، قال كوبلر “يمكنكم التخلي عن الاتفاق السياسي والعودة إلى المفاوضات من جديد لسنة أخرى، ربما لفترة أقصر أو أطول، ولكن أيضاً بإمكانكم الاستناد إليه وإعادة تشكيله لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لليبيا”، مؤكداً على وقوف الأمم المتحدة الدائم إلى جانب الشعب الليبي، كما فعلت سابقاً أثناء مسيرة استقلاله وتأسيس الدولة الليبية.