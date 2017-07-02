العثماني: "حراك الريف" طال كثيرا ولابد له من نهاية2017-07-02 07:15:02
قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، إن ما وصفه “أزمة” الريف (شمال) طالت، ولابد لها من نهاية، مشددا على أن الحل يمر عبر مدخلين، سياسي وتنموي.
جاء ذلك في برنامج تلفزيوني مباشر بثته القناتان الحكوميتان “الأولى” و”القناة الثانية”، ليلة السبت.
واعتبر العثماني أن “الأزمة في الحسيمة وعموم إقليم الريف طالت ولابد لها من نهاية”. وأشار إلى أن هناك مدخلان لحل هذه “الأزمة”، سياسي وتنموي.
وأوضح أن المدخل السياسي يرتكز على الحوار، مبديا استعداد الحكومة للتجاوب مع كل مبادرات الحوار ومع نتائجها.
وقال العثماني إن هذا المدخل يرتكز كذلك على “تعزيز الخيار الديمقراطي بالبلاد والمزيد من الديمقراطية ودعم دور الأحزاب واستقلالية قرارها السياسي”.
وأكد على “ضرورة إعطاء مصداقية للمسار الديمقراطي التي انخرطت فيه البلاد”.
وشدد العثماني على ما وصفه “المدخل التنموي” بالتجاوب مع المطالب التنموية لسكان الإقليم، من خلال عدد من المشاريع والتي تقارب قيمتها 9 مليارات درهم (حوالي مليار دولار)، في المنشآت الأساسية والمستشفيات ومشاريع زراعية وشق الطرق وغيرها.
وكشف أن الحكومة من خلال وكالة تنمية الشمال (حكومية) أطلقت في الفترة الأخيرة أكثر من 200 (مناقصة) لإنجاز مشاريع في الإقليم.
وأفاد أن حكومته “أخذت موضوع الحسيمة وإقليم الريف بالجدية اللازمة والاهتمام الكبير”.
وقال إنه “إذا توفرت شروط الهدوء والاستقرار في منطقة الريف يمكن أن تكون هناك مبادرات كثيرة لحل الأزمة القائمة، ومن بينها قضية الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات”.
وحيا العثماني الاحتجاجات التي تشهدها الحسيمة وإقليم الريف منذ 8 أشهر، قائلا “أحيي هذه الاحتجاجات التي كانت في عمومها سلمية”، وفي الوقت نفسه حيا قوات الأمن وقال إنهم “تحلوا بضبط النفس في التعامل مع هذه الاحتجاجات وفي حفظ الأمن والاستقرار”.
وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمال المغرب احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش” ومحاربة الفساد.
وتواصلت الاحتجاجات منذ 8 أشهر، عقب مقتل بائع السمك محسن فكري، طحنا بشاحنة نفايات، استخدمتها السلطات لإتلاف سمك كان بحوزته تم صيده بطرق ممنوعة، وكان يحاول الاعتراض على عملية الاتلاف حين ارتمى بداخل الشاحنة.
-
صحيفة الجزيرة تعتذر عن مقال "الملك سلمان"
اعتذرت صحيفة “الجزيرة” السعودية، عن المقال الذي نشرته للكاتب رمضان العنزي، وتضمن مغالاة في مدح الملك سلمان، الذي وجَّه بالقبض على كاتبه، ومحاسبة الصحيفة. وقالت ...Sat, 01 Jul 2017 21:13:40 GMT
-
الشمس تتعامد على"حتحور" في عيد حورس
قادت الصدفة مصورة بلجيكية، ورفيقتها الباحثة في علوم المصريات، إلى اكتشاف ظاهرة فلكية جديدة، بمعبد دندرة، بمحافظة قنا بصعيد مصر. وعرضت المصورة البلجيكية المقيمة ...Sun, 02 Jul 2017 03:05:57 GMT
-
بكري: الجيش حمى البلاد من حرب أهلية
احتفل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”، معتبرا اياها انتصار لإرادة الشعب المصري. وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 10:22:54 GMT
-
بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
-
لتشجيع القراءة.."بتانة" تطلق مسابقة "حصاد الكتب"
أطلقت مؤسسة “بتانة” الثقافية، مبادرة “حصاد الكتب”، بهدف التشجيع على القراءة، حيث يقوم كل متسابق بقراءة كتاب وفهمه جيدا، ثم تقديم ملخص له في حدود ألفي كلمة، وتقدم ...Sun, 02 Jul 2017 01:49:13 GMT
-
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يلغي دورة 2017
أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش إلغاء دورة 2017 من المهرجان السينمائي الأبرز في المغرب والتي كان من المقرر إقامتها في ديسمبر القادم. وقالت المؤسسة في بيان ...Sun, 02 Jul 2017 01:49:13 GMT
-
رسلان: أثيوبيا تتبع الأسلوب الإسرائيلي في محادثات سد النهضة
قال الباحث في الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، هاني رسلان، إن تصريحات وزير الخارجية، سامج شكري، لنظيره الإثيوبي بأن مصر متضررة من سد النهضة ليست ...Sat, 01 Jul 2017 21:29:23 GMT
-
هذه رسالة عضو المجلس المصري للشئون الخارجية للرئيس السيسي
وجه عضو المجلس المصري للشئون الخارجية الدكتور، وليد عوف، رسالة إلى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قائلاً له،: “أنا مواطن مصري أعطى صوته لِشخصكم الكريم، بكل اعتزاز ...Sat, 01 Jul 2017 21:26:24 GMT
-
إطلاق سراح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت
أطلق الأحد سراح رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت الذي سجن لمدة سنة وأربعة اشهر بتهمة الفساد، بحسب ما افاد احد صحفيي وكالة فرانس برس. ترأس أولمرت (71 عاما) ...Sun, 02 Jul 2017 05:19:18 GMT