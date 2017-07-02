قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن قطر تصر على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره.

وأضاف المعلمي -في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد أوردته قناة “العربية” الإخبارية - أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قرارا سياديا في مقاطعة قطر حفاظا على ضبط الأمن في المنطقة والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب.

ولفت إلى أن قطر اختارت أن تكون إيران حليفا لها واستمرت 20 عاما في دعم الجماعات الإرهابية مع علمها بما يدبرونه ضد دول المنطقة”.

وأوضح المعلمي أن الدول الأربع حاولت الإبقاء على قطر في محيطها الطبيعي ولذا أعطتها فرصا عدة لتوقف دعمها للإرهاب وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول آخرها كان في عامي 2013 و2014 ، إلا أن هذه المساعي فشلت ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات.