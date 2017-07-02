أطلق الأحد سراح رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت الذي سجن لمدة سنة وأربعة اشهر بتهمة الفساد، بحسب ما افاد احد صحفيي وكالة فرانس برس.

ترأس أولمرت (71 عاما) الحكومة الاسرائيلية بين 2006 و2009، وهو اول رئيس حكومة يدخل السجن في اسرائيل. وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرا، لكنه استفاد من حكم مخفف.

بدأ سقوط أولمرت في تموز/ يوليو 2008 عندما اضعفته اتهامات الفساد وأعلن وقتها انه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية متخليا بذلك بحكم الامر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006.

وحمّله كثير من الإسرائيليين مسؤولية اخفاقات الحرب ضد حزب الله في لبنان بين 12 تموز/ يوليو و14 آب/ اغسطس 2006.