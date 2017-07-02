قال الدكتور الحسين عبد البصير المشرف العام على الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة الآثار، إن الإدارة سوف تصدر كتابًا عن معاهدة السلام بين رمسيس الثاني وخاتوشِلى الثالث ملك الحيثيين، من تأليف أستاذ المصريات المتفرغ بجامعة توبنجن الألمانية الدكتور شفيق علام، ومن ترجمة عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة الدكتورة علا العجيزي.

وأضاف عبد البصير - في تصريح السبت - أن الكتاب هو ترجمة باللغة العربية عن اللغة الفرنسية لمؤلف الدكتور علام لنص اتفاقية معاهدة السلام بين الملكين، مع وجود ترجمة للنص باللغة الإنجليزية، فضلًا عن وجود النص المصري القديم (الخط الهيروغليفي).

وأكد أن هذه الترجمة تعد مهمة وجديدة وتم مراجعتها على النص المصري القديم وعلى كل الدراسات والطبعات الصادرة من قبل وكذلك على النص الحيثي، مشيرا إلى أن هذه المعاهدة من أوائل معاهدات السلام التي تم إبرامها في العالم القديم كله، إن لم تكن أقدمها.