قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب “إن الموسوعة الثقافية القانونية التى تصدر عن الهيئة ويشرف عليها المستشار خالد القاضي قامت على أساس أن الثقافة والقانون وجهان لعملة واحدة ، وإننا نسعى من أجل إرساء دعائم الوعى القانونى والثقافى لدى المواطن”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها هيثم الحاج خلال حفل توقيع كتاب “مكافحة الفساد بالطرق القانونية” وتكريم مؤلفه المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق الذى أقامته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة مساء اليوم بحضور ورعاية حلمى النمنم وزير الثقافة ومشاركة جمع كبير من الشخصيات العامة وخبراء القانون والمثقفين والاعلاميين من بينهم رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ علي حسن.

وأضاف الحاج أن من أهم اصدارات موسوعة الثقافة القانونية كتاب “المواجهة القانونية لظاهرة الفساد” الذى نحتفل الليلة بتوقيعه وتكريم مؤلفه المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.

من جانبه، قال المستشار خالد القاضى المشرف على الموسوعة “إن هذه الموسوعة الهامة ما كان لها أن تصدر لولا الدعم المستمر من حلمى النمنم وزير الثقافة الذى يحرص على متابعتها ويحث دوما على زيادة أصدراتها ، وتم حتى الآن إصدار 8 كتب ونسعى إلى المزيد”.

وأضاف الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن الرجال يصنعون الأحداث ويصنعون التاريخ أيضا ، ويجب أن يتوقف التاريخ طويلا لنعيد التأمل في انجازات النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد وجهوده في إرساء دولة القانون والتصدى للفساد وطيور الظلام ، معربا عن تقدير الأمانة العامة للثقافة لهذه الجهود التى توجهت الليلة بتوقيع كتاب “مكافحة الفساد بالطرق القانونية”.

وأعرب الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق عن اعتقاده بأن مكافحة الفساد ليست قانونية فحسب ولكنها أخلاقية ومجتمعية في الأساس لأن الإجراءات القانونية سوف تنتهى بتوقيع جزاء ولكن لا تغير الأخلاق، داعيا إلى تضافر جهود القائمين على تشكيل الوعى والفكر من أجل الارتقاء بأخلاق المجتمع والعودة إلى القيم الأخلاقية الأصيلة.