"كتاب الطفل" الإماراتية تفتح باب التقدم إلكترونيًّا2017-07-02 03:54:32
أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، فتح باب التقديم إلكترونيا أمام ناشري كتب الأطفال واليافعين الصادرة باللغة العربية من مختلف أنحاء العالم، الراغبين بالمشاركة في نسختها التاسعة، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.etisalataward.ae.
ويزود الموقع الإلكتروني زواره بشكل عام، والراغبين بالمشاركة على وجه الخصوص بكافة التفاصيل المتعلقة بالجائزة، والتي تتضمن أن تكون الكتب المرشحة موجهة للفئات العمرية إلى 18 عاما، وألا يكون الكتاب قد سبق له الفوز بجائزة محلية أو عربية أو عالمية، وأن يكون باللغة العربية.
تضم فروع الجائزة: فئة كتاب العام للطفل، وفئة كتاب العام لليافعين، وفئة أفضل نص، وفئة أفضل رسوم، وفئة أفضل إخراج، وفئة أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب، وعلى الراغبين بالمشاركة ملء استمارات التقديم وفقا للبيانات المطلوبة في فئات كتب الأطفال واليافعين، وفئة أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب، علما بأنه سيتم استقبال طلبات المشاركة حتى تاريخ 31 من أغسطس المقبل.
تبلغ قيمة جائزة اتصالات لكتاب الطفل الإجمالية 1,200,000 درهم إماراتي، تتوزع على النحو التالي: 300 ألف درهم لفئة كتاب العام للطفل، يتم توزيعها على الناشر والمؤلف والرسام، بواقع 100 ألف درهم لكل واحد منهم؛ و200 ألف درهم لفئة كتاب العام لليافعين، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، و100 ألف درهم لفئة أفضل نص.
وتقدم الجائزة مبلغ 100 ألف درهم لفئة أفضل رسوم، و100 ألف درهم لفئة أفضل إخراج، و100 ألف درهم لفئة أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب، إلى جانب 300 ألف درهم مخصصة لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في الكتابة، والرسم، بهدف اكتشاف ورعاية الجيل الجديد من المواهب العربية في مجال كتب الأطفال.
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