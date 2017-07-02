لتشجيع القراءة.."بتانة" تطلق مسابقة "حصاد الكتب"2017-07-02 03:48:41
أطلقت مؤسسة “بتانة” الثقافية، مبادرة “حصاد الكتب”، بهدف التشجيع على القراءة، حيث يقوم كل متسابق بقراءة كتاب وفهمه جيدا، ثم تقديم ملخص له في حدود ألفي كلمة، وتقدم المؤسسة من جانبها جوائز للقراء عن أفضل ملخصات للكتب التي قرأوها، برعاية جريدة الدستور.
وترصد المسابقة للفائز الأول عشرة آلاف جنيه، مع عشرة كتب هدية، كما رصدت ثلاثة آلاف جنيه مع خمسة كتب للفائز الثاني، وألفي جنيه مع خمسة كتب للثالث، ويحصل الفائزون من الرابع وحتى المائة على خمسة كتب لكل منهم.
وأعلن الدكتور عاطف عبيد، مؤسس مشروع بتانة الثقافي، إن المسابقة تبدأ اعتبارا من أول يوليو ولمدة شهرين، ويتم التقدم بالملخصات وعرضها عبر موقع الفيسبوك لتحكيم الجمهور طوال شهر سبتمبر، وتتم التصفية النهائية اعتبارا من أول أكتوبر لتعلن النتيجة يوم 5 أكتوبر، وتوزع الجوائز في حفل يقام لهذا الغرض.
يتم الاشتراك في المسابقة من خلال الدخول إلى موقع “بتانة”، ومنه إلى مسابقة “حصاد الكتب”، والقيام باختيار كتاب أو أكثر وشرائها عبر الموقع من بين قائمة تضم خمسين كتابا متنوعة بين الآداب والفكر والفنون ومختلف فروع المعرفة، وهي من ضمن الإصدارات الحديثة لعدد من دور النشر المصرية والعربية، ومن ثم يتم إرسال الملخص عبر الموقع، ليعرض للجمهور لتحكيمه خلال المواعيد الموضحة.
تتيح المسابقة الفرصة للقارئ النشط أن يشارك بأكثر من كتاب، بشرط أن تكون مقدمة خصيصا للمسابقة، ولم يسبق نشرها من قبل عبر وسيط مطبوع أو إلكتروني.
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