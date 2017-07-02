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المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يلغي دورة 2017
سينما

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يلغي دورة 2017

2017-07-02 03:35:59
وكالات - رويترز

أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش إلغاء دورة 2017 من المهرجان السينمائي الأبرز في المغرب والتي كان من المقرر إقامتها في ديسمبر القادم.

وقالت المؤسسة في بيان بصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك يوم السبت إن المهرجان سيتوقف لدورة واحدة فقط على أن يعود ليستأنف من جديد في 2018.

وجاء في البيان “هذا القرار يأتي لتمكين المهرجان من مواصلة مهمته المتمثلة ليس فقط في النهوض بالصناعة السينمائية المغربية، ولكن أيضا للانفتاح على ثقافات أخرى وعلى الواقع الذي لا محيد عنه لعالمية الفن السابع”.

وأضاف البيان “سيتم خلال هذه الفترة الانكباب على تحديد وإعطاء دينامية للتغيير الذي يتوخى إرساء تنظيم جديد وآليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه العالم الرقمي، من أجل خدمة، بشكل أفضل، رؤية أهداف المهرجان”.

ولم يذكر البيان سببا مباشرا لإلغاء دورة هذا العام من المهرجان فيما قالت القناة الثانية المغربية، إن السبب هو استغناء إدارة المهرجان عن الشركة الفرنسية التي كانت تتولى تنظيم الحدث الفني السنوي وعدم تعاقدها إلى الآن مع شركة بديلة.

تأسس المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في 2001 واستطاع على مدى 16 دورة جذب كبار نجوم السينما العالمية؛ أمثال الفرنسية جولييت بينوش والأمريكية شارون ستون والبريطاني جيرمي أيرونز والمصري عادل إمام.

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