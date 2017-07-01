رسلان: أثيوبيا تتبع الأسلوب الإسرائيلي في محادثات سد النهضة2017-07-01 23:26:47
قال الباحث في الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، هاني رسلان، إن تصريحات وزير الخارجية، سامج شكري، لنظيره الإثيوبي بأن مصر متضررة من سد النهضة ليست ذات نبرة تحذيرية إنما تنبيه إلى أن صبر مصر بدأ ينفذ نتيجة المراوغة الإثيوبية المتكررة.
وأضاف رسلان خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن المسار الخاص بدراسات سد النهضة لم يصل بنا إلى أي مكان لأننت منذ 2003 وصلنا الآن إلى توجه أثيوبيا للبدء في التخزين، وهذه الدراسات لم تبدأ بعد، مؤكدا أن أثيوبيا تراوغ، ورأى أن عقد الاجتماع الذي دعت إليه القاهرة لن يقدم شيء ولن يمثل ضمانة، خاصة أن إعلان المبادئ الذي يؤكد على عدم المليء إلا بعد انتهاء الدراسات.
وأوضح رسلان أن مصر يدها مغلولة في توجيه ضربة عسكرية لهذا السد الذي يمثل ضررا مباشرا وخطيرا على الدولة، بينما أثيوبيا غير مهتمة وتستخدم المفاوضات كآداة دبلوماسية وإعلامية لتظهر نفسها أمام العالم بأنها تسعى للتعاون والوفاق.
وأشار رسلان إلى أنه حتى الآن لن يتم البدء في عملية ملء الخزان خلف سد النهضة، لافتا إلى أن هذه المسألة مراقبة بالأقمار الصناعية، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ الملء خلال العام الحالي، مؤكدا أن حالة البدء بملء الخزان فإن هذا يعني أن أثيوبيا تضرب بإعلان مبادئ سد النهضة عرض الحائط ولا تأبه بما سيلحق بمصر من أضرار .
ورأى رسلان أن أثيوبيا تتبع الأسلوب الإسرائيلي في التفاوض مع القاهرة حول سد النهضة بإتباعها أساليب المراوغة.
-
بكري: الجيش حمى البلاد من حرب أهلية
احتفل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”، معتبرا اياها انتصار لإرادة الشعب المصري. وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 10:22:54 GMT
-
بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
-
النقل: ملتزمون بعدم رفع أسعار خدمات المترو والسكك الحديدية
قال وزير النقل المهندس هشام عرفات، إن القطاع ملتزم بعدم زيادة أسعار المترو والسكك الحديدية في الوقت الراهن، مشددا على أن التركيز الحالي منصب على تدعيم البنية ...Sat, 01 Jul 2017 19:34:41 GMT
-
"شارموفرز" يفتتح فعاليات كأس العالم للسلة بحضور السيسي
قدم فريق شارموفرز أغانيه خلال فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة بمصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ...Sat, 01 Jul 2017 18:25:02 GMT
-
الأوقاف تطالب الأئمة عدم القيام بأعمال المأذونين إلا بإذن كتابي مسبق
طالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف عدم القيام بأي عمل من أعمال المأذونين إلا بإذن كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني بالوزارة، وبموافقة لجنة الموارد ...Sat, 01 Jul 2017 18:24:14 GMT
-
تعزيزات عسكرية تركية تصل إلى الدوحة
قالت وسائل إعلام قطرية، اليوم السبت، إن هناك دفعات تعزيزية من القوات التركية وصلت إلى الدوحة لتنضم إلى نظيرتها الموجودة حالياً بالدوحة والتي بدأت مهامها ...Sat, 01 Jul 2017 17:19:26 GMT
-
حريق في المدينة المنورة وإجلاء 120 شخصا
تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع في دار زائرين في المدينة المنورة، فيما تم إجلاء 120 نزيلا جميعهم سعوديون. وأوضح المتحدث الرسمي ...Sat, 01 Jul 2017 12:18:24 GMT
-
قبل افتتاح مونديال السلة.. تشديدات أمنية على بوابات استاد القاهرة
تشديدات أمنية ششهدتها الساعات الأخيرة قبل حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عامًا على بوابات استاد القاهرة الدولي. وتستعد صالة 1 بمجمع صالات استاد ...Sat, 01 Jul 2017 17:00:19 GMT
-
"الأوقاف": الجمعة يوم عمل لجميع القيادات الدينية التي تتقاضى بدلًا
أكدت وزارة الأوقاف أن يوم الجمعة هو يوم عمل لجميع القيادات الدينية التي تتقاضى بدل تحسين عن ذلك اليوم بأداء خطبة الجمعة وفق خطة الوزارة أو بمتابعة أدائها. وشددت ...Sat, 01 Jul 2017 16:55:51 GMT