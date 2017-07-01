علق الإعلامي خيري رمضان، في بداية حلقة مساء اليوم السبت، من برنامج “آخر النهار”، بعد عودته من إجازة شهر رمضان والعيد على الفيديو، الذي نُشر على الصفحة الرسمية للفنانة غادة عبد الرازق، على موقع “إنستجرام”، أثناء قضائها لإجازاتها خارج مصر، بعد الإنتهاء من مسلسلها المذاع فى شهر رمضان الماضي، “أرض جو”، والذي حقق نسب مشاهدة عالية فور بثه لظهور مقاطع لها وهي شبه عارية.

ألمح مقدم برنامج “آخر النهار” على ما ذكرته غادة عبد الرازق بأن الفيديو مفبرك وتم اللعب فيه، وتساءل “رمضان” ماهو الدافع لنشر مثل هذه المقاطع وهتك ستر أي شخص ولأي مرحلة وصل الشارع المصري؟ مشيرًا إلى أن أغلب المسلسلات فى شهر رمضان كانت تحتوي على مشاهد قتل وعنف كثيرة.

أشار “رمضان” ساخرا إلى أن البعض على السوشيال ميديا علل نشر هذا الفيديو، في هذا التوقيت، لإلهاء الشعب عن ما حدث بعد إرتفاع أسعار البنزين.

