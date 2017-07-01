وجه عضو المجلس المصري للشئون الخارجية الدكتور، وليد عوف، رسالة إلى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قائلاً له،: “أنا مواطن مصري أعطى صوته لِشخصكم الكريم، بكل اعتزاز وتقدير لدورك الوطني، والمسئولية الكبيرة التي تصدرت لها مع رجالات وقامات كبيرة في الدولة، وكذلك أُقدر مجهودات كبيرة تم إنجازها، بالإضافة إلى التعب والمشقة، والمسئولية الجسيمة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية التي تُحيط بالوطن”.

وقال عوف، خلال تصريحات صحفية خاصة، إنّه بدون شك، نَلمسُ نحن أمورًا إيجابية، فيما يتعلق باستقرار الأمن والخدمات، وأنشطة التنيمة والعمران الملموسة، وكذلك الاهتمام بتحسين الأوضاع، وتحسين مشاكل وتراكمات عشرات الأعوام الماضية.

وأضاف عوف، أن كل هذه الأمور، دون الدخول في الكثير من تفاصيلها، تُعد محل تقدير واعتبار وشكر يا سيادة الرئيس، إلا أن هذا لا يَمنعنا من طرح بعض التساؤلات أو التحفظات التي تُعبر عن رأينا، في الوقت الذي تمنى فيه أن تكون هناك حلقة في سلسلة حوارات مكشوفة بين الرئيس والمسئولين في الدولة، والمواطن.

وتابع عوف، أن المحاور التي تحدث عنها السيد الرئيس مؤخرًا وتحديدًا فيما يتعلق بملف الإرهاب، والتحديات الخارجية، بدون شك، هناك أمورٌ تم إنجازها إلا أنها تحتاجُ للمزيد، متابعًا أن التنمية السياسية تبنى مؤسسات الدولة التي تم استكمالها متمثلة في الدستور، وهو حجر الأساس، ورئيس الجمهورية، والبرلمان، والسلطة قضائية.

وأردف عوف، أن التنمية السياسية كما نعرفها جميعًا تحتاج إلى مزيدٍ من الخُطوات، ومزيدٍ من الإجراءات للبناء، أما التنمية الاقتصادية فنحن نعرف جيدًا، مدى الظروف والتحديات والمشاكل والضغوط المرتفعة، إلا أنه في الحقيقة هناك اعتبارٌ مهمٌ جدًا قبل الدخول في أي تفاصيل سياسية كانت اجتماعية أم اقتصادية أم خدمية أيا كانت أبعادها، يَهمنا المحافظة عليها في المقام الأول.

وأوضح عوف،: “متفق تمامًا أن هذه الثورة يقف أمامها المؤرخون والمحللون وقوفًا طويلاً، لأن أبرز شئ فيها كانت روح الشراكة والمشاركة في الوطن ما بين كل الأطراف سواء كان المواطن أو شرطته أو قواته المسلحة أو أي طيف من الأطياف الشعبية أو الرسمية”، متابعًا أن روح الشراكة في الوطن والمشاركة في الوطن هي من تبني الوطن والمواطنة، لذلك نحن حريصون على تطويرها وتنميتها، وهذا لن يَتأتى إلا بحوار مفتوح بمزيد من الشفافية والمكاشفة، والاهتمام بالتحاور بداية مع من يختلفون مع سيادتكم، وصولاً إلى مع ما يتفقون”.

وأكد عوف، أن الرئيس وجه الشكر للشعب، لتفهمه للقرارات الاقتصادية التي صدرت مؤخرًا، فيما يتعلق بـ تخفيف الدعم عن المواد البترولية، وأنه بدون شك هناك بالفعل قطاع من الشعب قد يصعب قياسه، هو بالفعل متفهم ومتقبل ولا يُوجد لديه أي اعتراض، إلا أن هناك قطاعًا لا يُستهان به من الشعب معترض ورافض ومتضرر ضرر بالغ، رُغم كل المبادرات التي تم الإشارة لها في الحماية الاجتماعية، وهذا القطاع الكبير يكاد يصل إلى أوضاع شبه مستحيلة، نتيجة التراكمات لعدة إجراءات سواء كان من التعويم، أو من ضريبة القيمة المضافة، أو من رفع الدعم عن الطاقة.

ومضى يقول عوف، “هل المواطن اللي دخله ألف أو ثلاثة أو أربعة ولديه أطفال وأسرة ومسئوليات وملبس وتعليم ومدارس وصحة هو في وضع أكثر وأشد صعوبة، مما كان عليه من أيام قليلة قريبة”.

وتطرق عوف إلى أنه كان يتعشم من أن يتوجه الرئيس بالحوار وبكلمة تفهم لمشاكلهم، وبتوضيح لمدى تطور هذه المشاكل، وتوقعات المسئولين فيها، وهل سيستمروا في التحمل طويلا وإلى أي مدى؟.

واستدرك عوف،: “هناك تساؤلات فيما يتعلق بأهمية التواصل والوضوح حتى يكون هناك أكبر قطاع ممكن من الشعب على رؤية، وحتى نتجنب الإشاعات المغرضة، ضاربًا المثل بـ تفريعة قناة السويس التي هي إنجاز مهم، وتم تحقيقه بنجاح في زمن قياسي، وأعطت صورًا إيجابية داخليًا وخارجية، إلا أنه لدينا تساؤل مشروع هل هذه الرسائل الإيجابية تتوازى مع الكلفة الباهظة لهذا المشروع، وهل هذه الكلفة لها عائد وجدوى اقتصادية تتناسب وتتوازي معها، وهل الاستعجال في تنفيذه في سنة بدلاً من أن يتم في سنتين أو ثلاثة وبمقابل زيادة مرتفعة في التكلفة في ظروف اقتصادية صعبة هل كان الخيار الأمثل أم لا، لذلك من حقنا أن نتساءل، ومن واجب الدولة بكل مسئوليها أن تتصدى لمثل هذه الأسئلة، و أن تجيب عليها بموضوعية وبشكل موثق”.

واختتم حديثه قائلاً: “مطلوب من الرئيس والمسؤولين بالدولة مزيد من الوضوح والشفافية في التواصل مع الشعب في عدة أمور وتفاصيل، ومطلوب أيضًا أن نضع على مستوى مؤسسة الرئاسة، برنامج واضح ومحدد المعالم ومفصل بخطط واضحة ومحددة عما يتوقع سيادة الرئيس، وما يهدف لإنجازه في الفترة الرئاسية الثانية، في الوقت الذي وجه فيه الشكر لسيادة الرئيس، ولكل رأي وكلمة وقلم يتحدث بصدق”.